開幕式以靈鷲山開山住持心道法師線上致詞開場。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山全球百八觀音文化總會會長陳國寧開幕致詞。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

國立歷史博物館展覽組研究人員蔡耀慶教授捐贈珍貴的日本古籍。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

跨越時空，遇見觀音！第三屆觀音文化國際線上論壇12月7日同時在台灣台北市的國家圖書館及日本名古屋格雷斯登飯店（Nagoya Creston Hotel）登場，由6位講者分別從兩地空間探討觀音思想與時俱進的現代性意義，讓觀音慈悲精神遍灑三千，寫下台日宗教、學術與文化交流新里程碑。

第三屆觀音文化國際線上論壇由靈鷲山全球百八觀音文化總會、漢學研究中心主辦，日本脩志學院承辦，開幕式以靈鷲山開山住持心道法師線上致詞開場，台日兩地克服時空限制，整合虛實，雙方攜手首次透過視訊連結，推廣觀音菩薩慈悲及聞聲救苦的精神，讓民眾更加親近、了解觀音文化，在後疫情時代也成為一股安定人心的力量！

觀音菩薩是靈鷲山心道法師學佛修行的學習對象，也是靈鷲山四眾弟子的精神信仰，為接引更多人深入了解觀音，成立全球百八觀音國際文化總會，自2018年起持續舉辦論壇，從過去、現在與未來承先啟後觀音菩薩萬世慈悲之路！

心道法師在開幕引言時提及，小時候一聽到觀音菩薩名號就淚流滿面的奇妙因緣，一路以觀音為老師，承繼這份法教使命推動弘法利生的志業。他表示，國與國的國情可能有差別，各地觀音造像也不一樣，但觀音慈悲濟世的精神並無二致。尤其在地球不安與疫情威脅下，更需要信仰的力量，期盼大家攜手用愛與慈悲的共振，找出善治地球危機的方法，讓地球永續！

本屆論壇邀請日本國立民俗博物館名譽教授立川武藏、臨濟宗大本山南禪寺執事虎山義秀、大阪觀光大學教授佐久間留理子、妙心寺派萬照山西光禪寺住持檀上宗謙，及古建築研究室臺灣各級古蹟審查委員李乾朗、靈鷲山佛教教團法教研究員楊士偉6位講者，分別以悠遊觀音路、幸福的條件與觀音菩薩、印度後期密教中觀自在菩薩的圖像與觀想、觀音菩薩信仰為我帶來的種種奇蹟、台灣傳統觀音佛寺殿堂空間設計意義研究、慈悲與禪—靈鷲山心道法師觀音思想的具體實踐，進行6場專題論文，內容豐富多元。

中國佛教協會理事長淨耀法師、副秘書長開善法師、中國佛教協會國際委員會委員有暎法師、國家圖書館館長曾淑賢、社團法人中華維鬘學會秘書長林雪紅等人，均到場參與這場觀音文化盛會，感受「人間處處是觀音」的慈悲精神。

2場綜合座談部分，日本場由脩志學院理事周夏、台灣場由靈鷲山全球百八觀音文化總會會長陳國寧擔任主持人，邀請日本德林寺住持高岡秀暢、古建築研究室臺灣各級古蹟審查委員李乾朗、中國文化大學史學系教授陳清香、玄奘大學宗教與文化學系系主任黃運喜、輔仁大學宗教學系系主任鄭志明、世界佛教大學執行理事游祥洲等人，在場與日方代表討論、交流，互動精彩，迴響熱烈。

閉幕式由靈鷲山全球百八觀音文化總會指導法師廣純法師及日本脩志學院校長山元ヤス子，分別代表台日兩方致詞，宣布明年舉辦的第四屆觀音文化國際論壇，將與靈鷲山生命和平大學共同主辦，以觀音思想與生態連結為主題，希望邀請更多人加入觀音菩薩代言人的行列，用愛與慈悲一起找到愛地球的方法。由觀音文化總會指導法師廣純法師分享第四屆初步規劃，並由總會會長陳國寧致贈感謝狀給國立歷史博物館展覽組研究人員蔡耀慶教授，感恩致贈珍貴的四冊日本古籍，也為此屆論壇畫下圓滿句點。