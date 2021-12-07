大學念的科系攸關畢業後的職業。一名網友分享，表弟的同學稱自己絕對能考上醫學系，但不想畢業後在醫院工作，因此考慮改念電資系，更表示可能賺得比醫學系多，令他聽了十分疑惑，「真的有這麼厲害嗎？」

原PO今（7）日於PTT八卦板指出，表弟班上的同學說自己的成績絕對能夠考上醫學相關系所，但因為不喜歡醫院的工作環境，因此考慮改填電資系，未來賺得的薪水比醫學系還要多，原PO說「確實看到很多學長姊都推薦電資系，能上醫學系所不去念，不後悔嗎？」

貼文曝光後，大批鄉民回應，「他沒亂選，去年電機資工的，賺的錢是醫師的好幾倍」、「能考上醫學院的，去電資也不會太差啦」、「有這種能力的一般都不會後悔，因為還可以後悔」、「看畢業後的結果啊！做生意中上以上就不輸醫師了」、「電資的確能賺很多，IC薪水比醫生高啊」、「認識一個已經有醫師證照，又跑去念電資現在在世貿大樓裡上班，年資大概200萬」、「電資出來的自由度比醫師高很多啦」。

留言中也有人有其他想法，「一定會後悔吧！醫學系在台灣地位最高」、「其實要看自己的人生目標設定在哪，才能決定系所」、「家裡背景夠雄厚就沒差吧」、「不要讀法律系就好了啦」。