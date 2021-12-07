四大公投將於下周六登場，由於須有500萬張同意票，且同意大於不同意，過關難度不低。國民黨今天舉行記者會，公布「公投貼紙」，極力催票，黨副主席連勝文表示，若不投票，那即便同意也被抵消掉了，呼籲大家踴躍投票，讓網軍治國的民進黨得到教訓。

國民黨上午舉行「四個都同意，堅定蓋下去」的「公投貼紙」發送記者會，黨副主席連勝文、台北市議會黨團書記長王欣儀、台北市議員戴錫欽、張斯綱、李柏毅、李明賢等人出席，宣布未來國民黨把貼紙圖檔放在網路上跟民眾分享，希望大家能踴躍張貼宣傳公投。

連勝文表示，只有踴躍出來投票，才有可能真正阻止對你不好的事情發生，以「食安公投」來說，食品安全影響是每個人都會遇到的，若沒有出來投票，未來後悔就來不及了，甚至自已生病之後，後悔就更來不及了，所以要在還能阻止時，把這些對身體有害的東西排除在台灣之外，拜託大家出來投票。

談到核四重啟案，連勝文說，民進黨不斷跳針強調「核能安全」，卻對萊豬可能危及台灣人民健康的「食品安全」隻字未提，可謂是自相矛盾，至於這種自相矛盾為什麼能講出來，就是因為他們靠網軍治國，在網路上扭曲是非、黑白不明，甚至還洗腦，對自己國家的人發動各種錯誤的認知作戰。

連勝文強調，唯有通過公投，展現公民意志，才能教訓這些暗黑網軍的胡作非為，否則他們只會越來越惡劣，拜託大家一定要出來投票，4個都同意。

戴錫欽表示，從民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，牽扯出民進黨豢養網軍的真相看來，近來民進黨政府、黨部所豢養的各類網軍不斷升級，對不同黨派、甚至同黨不同派系的聲音，採取無差別、窮凶惡極的攻擊。民進黨惡意攻擊國民黨支持公投是「搞亂台灣」，實際上，豢養網軍、放任網軍攻擊的民進黨才是「搞亂台灣」。

至於國民黨未來在公投宣傳上還會有哪些動作，連勝文說，他過去在智庫服務過，民調作業他比較熟悉，很多民眾可能對於這四個議題都有想法，相信大多數民眾也是理智的，的確認同國民黨和民間團體的主張，可是重點是要出來投票，有些人可能天氣好就帶小孩出去玩，或天氣太冷不出來投票，若不投票，那即便同意也被抵消掉了，這也是今天有這場記者會最重要的原因。

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