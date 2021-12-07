雖然今年來全球飽受新冠疫情肆虐，但輸出入銀行「融資」、「保證」及「輸出保險」三大業務卻能持續逆勢成長，前11個月資平均餘額新臺幣146億元、保證承做額新臺幣、輸出保險承保金額新臺幣1672億元，分別較去成長2.4%、5.7%及10.7%，分別達成法定預算數1.85%、116.4%及123.22%。

今年輸出入銀行申請成立2處海外辦事處，分別為捷克辦事處及雅加達辦事處，其中捷克辦事處已獲金管會核准。該銀行近幾年來持續協助廠商拓展南向及非洲市場。

而在配合政府政策方面，「新南向政策」自105年推動迄今，輸出入銀行多年來已交出亮眼之成績，截至110年11月，融資、保證與輸出保險業務各項業績達成率分別達105.36%、109.61%及117.04%，三項業務均超前KPI指標，累計核准金額566.13億元，較去年同期成長5.7%。此外，轉融資業務共授予6國(印度、印尼、菲律賓、泰國、越南、柬埔寨)15家銀行，轉融資額度合計2.37億美元。另聯貸平台自開辦以來，其中「新南向國家」迄11月底止核准案件共205件，融資及保證核准金額為208.47億元。

展望111年，輸出入銀行表示，由於台灣為小型開放經濟體，經濟成長仰賴國際景氣影響甚深，且美中關係角力、美國聯準會(Fed)貨幣政策緊縮速度，以及新冠肺炎疫情發展將是111年主要之系統性險，亦將左右未來全球經濟是否可復甦至疫情前之水準。未來輸出入銀行將持續發揮其政策功能，全力協助我國廠商拓展全球新興市場暨新南並以出口創造國內就業、提高所得、創造消費需求，達到促進經濟成長之政策目標。