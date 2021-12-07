新竹市政府今年初投入5300萬元整建東門市場，將50年老市場大改造，除施作外牆拉皮、耐震補強、屋頂隔熱防水及排水工程等，更全新增設電路系統與汙水處理系統，讓市場安全舒適再升級，繼續邁向下個50年。

市長林智堅表示，東門市場白天為早市，是買菜族熱點，晚間則是時下年輕人最愛的美食街，商家與消費者期盼市場提升環境已久。此次工程就新增2大系統，包括新增220V電路系統，讓攤商可購置更高規格冰箱，營業電器使用更安全方便，以及新設汙水處理系統，將廢水處理後淨化再排放至市場外，改善地下室原本潮溼惡臭的環境。

此外，工程也同步拆除攤舖位內既有老舊鐵窗、外推違建等設施，讓建築外觀回復到興建初期的模樣，並改善漏水、通風不佳等問題，讓市場環境再升級。

市府產發處表示，市府近年為翻轉東門市場功能弱化問題，辦理各項活化工作，包括投入200萬元經費、於市場3樓空攤設置東門青年基地，投入350萬元進行1至3樓廁所改建，今年初再啟動市場內部整建及耐震補強工程，提升硬體、也提供更安全、舒適整潔的環境。

產發處長張力可表示，市府積極突破傳統市場工程的招標及施工困境，工程期間更積極與市場攤商協調溝通，並調整設備擺放位置與施工順序等，克服重重困難，將原本需全市場停電1個月餘才能完成的機電配管配線工程，縮短至停電3日內即完成主要機電設備系統轉換作業，大大降低影響攤商營業的時間。

此外，新竹市的傳統市場逐步完成轉型及活化，除東門市場完成改造，南門市場耐震補強工程與果菜市場整建及粉刷工程都將於今年底完工，北門市場拆除重建工程目前則完成拆除舊建物，新建物預計明年底全新落成。

市府未來也將持續改善竹市老舊市場的軟、硬體設施，同時作市場的營業活化，讓民眾更願意走進傳統市場消費，也讓攤商有更優質的營業環境。