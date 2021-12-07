自稱遭「中國海關封殺」的立陶宛6日投書歐盟，再度要求其作出「強力回應」。另據《南華早報》7日透露，歐盟方面近期已就立陶宛一事與中國進行磋商，還將於8日公佈一項「反脅迫」草案，針對那些「干預歐盟成員國合法主權選擇」的國家。報導認為，儘管這份草案最初是為了應對美歐貿易糾紛，且未提到中國，但在中立兩國糾紛的背景下，中國顯然成了草案的核心。

★《南華早報》：歐盟將推新武器應對中國「經濟脅迫」

根據《南華早報》獲得的草案文件，該案指明將針對那些試圖「通過或威脅實施影響貿易或投資的措施」、「干預歐盟或其成員國合法主權選擇」的國家。當歐盟確信「正在發生脅迫時」可以採取一系列懲罰措施，比如加收關稅、使用配額或交易許可證暫停市場准入，以及限制公共採購項目和投資市場准入等。

根據草案，那些被發現參與脅迫的企業可能會被禁止採購受歐盟出口管控的商品，他們會被排除在「歐盟龐大的金融服務或化學行業之外」，在開發歐盟食品市場同樣會面臨衛生或植物檢疫方面的阻礙。

不過，該文件也反覆聲明，歐盟將這一工具視為一種威懾，是一種只有當其他努力都失敗時才會動用的「最後手段」。

這份草案將在當地時間8日正式公佈，隨後將經歷漫長的立法程序。在正式實施前，它必須得到由27個歐盟成員國領導人組成的歐洲理事會和歐洲議會的批准，通關後將由歐盟委員會負責執行。

目前，歐盟成員國對這份法案仍然存在分歧。

一名參與討論的歐盟外交官表示，以瑞典為首的一些「堅持自由貿易的人」向來直言不諱地批評這一工具，而法國則是這一草案最直接的支持者。在歐盟網站上發佈的官方反饋意見書中，瑞典、愛沙尼亞政府敦促歐盟按照世貿組織規則行事，日本提交的意見書也表達了相似的意見。

瑞典國家貿易委員會在提交的一份報告中寫道：「我們應盡可能避免將歐盟貿易政策武器化，避免助長一場貿易政策的軍備競賽，尤其是在美國新政府領導下，歐盟與美國的貿易政策關係得到改善之際。」而日本政府則在提交的一份意見書，敦促歐盟「仔細研究實施該草案可能對國際貿易體系造成的負面影響」。

值得一提的是，該案最初是歐盟為了反擊美國川普政府對歐關稅所提出的，與中國並無關聯。但《南華早報》提到，考慮到最近中國和立陶宛發生的一系列糾紛，中國的因素開始突顯，成了草案考慮的核心。

今年11月18日，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。此事導致中方在11月22日宣佈，將中立兩國外交關係降為代辦級。

★立陶宛「15分鐘」新聞網爆料：中國海關「刪除」立陶宛

據「觀察者網」此前報導，立陶宛「15分鐘」新聞網12月2日援引一家立陶宛木材出口商的話報道稱，中國海關似乎已經把立陶宛從系統中移除，這導致他們的貨品無法在大陸清關。立陶宛外交部當天證實了這一消息，並且稱「已經聯繫了歐盟委員會，尋求在歐盟層面協調反應」。

3日，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯發聲求助歐盟，聲稱立陶宛無法對中國實施「報復性制裁」，希望歐盟代表立陶宛介入此事。歐盟方面當天表示瞭解情況，但拒絕置評。

據美國「政客」新聞網6日報導，蘭茨貝爾吉斯當天正式致信歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，以「歐盟團結一致」做捆綁，要求歐盟「作出強力回應」替立陶宛出頭解決此事。

★美國「政客」新聞網：立陶宛要求歐盟「強力回應」中國壓力

蘭茨貝爾吉斯在信中證實了立陶宛商品對華出口遇阻的消息，並指責「中國對歐盟個別成員國的舉動，會對整個歐盟和共同的貿易政策造成直接影響」。

「我懇請您代表立陶宛向中國實施干預，以解決目前的局勢。」這位外長在信中稱，強調「歐盟團結一致」十分重要，「歐盟層面有必要做出強力回應，向中國發出一個信號——出於政治動機的經濟壓力是不可接受的，也是不可容忍的。」

除了這份即將公佈的法案，《南華早報》透露，歐盟已通過在北京的代表與中方取得了聯繫。歐盟貿易理事會發言人米里亞姆·加西亞·費雷爾（Miriam Garcia Ferrer）6日證實，歐盟正在就「中國海關封殺立陶宛」一事與中立兩國進行協商，尋求中國「澄清」此事。