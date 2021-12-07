林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案，引起綠營網軍互打之亂，日前某公路總局IP被發現在林秉樞案維基百科中加入副總統賴清德相關資訊，公路總局局長許鉦漳今（7）日受訪時證實，擴大清查後發現「確實有同仁」在該時段瀏覽維基百科網站，但並無修改林秉樞資料，引起網友議論紛紛。

日前一位PTT鄉民發現一個IP位址登錄在國發會的用戶，在林秉樞案維基百科的「曾與林秉樞合照或互動的名人」資料中加入賴清德、台北市長柯文哲及館長3人的資訊，讓國民黨台北市議員徐巧芯質疑「為何這個案子到現在還會有疑似網軍，用政府的力量在修改，增加賴清德要幹嘛？」

林秉樞案的維基百科內容，被來自公路總局的IP加入曾與賴清德及柯文哲有過互動的資訊。（圖／翻攝自維基百科）

事後該IP被證實為公路總局使用。交通部長王國材則表示，初步調查後沒有連線至維基百科（IP 103.102.166.224）的紀錄；許鉦漳今日受訪時證實已完成擴大清查，發現確實有同仁在該時段連線到維基百科網站，但強調是在查詢與林秉樞案「無關」的資料，並稱以目前擁有的跡證還有公路總局的能力，無法確認更細節的瀏覽紀錄，或有無編輯資料。

許多批踢踢網友看完許鉦漳的回應後，狂酸「IP是我們的，也有連線過去，但不是我們改」、「笑死，IP都抓到了還想裝傻」、「當時IP有人用，但他沒修改，我們也不知道，維基百科陷害我們」；另有人笑說，「不然是鬼改的嗎」、「電腦自己動起來的，人沒操作」、「當民眾都智障逆？」「鬼故事越來越多了」。