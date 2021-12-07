國民黨副主席連勝文痛批民進黨養的網軍是「半獸人」，遭民進黨立委鄭運鵬暗諷，但隨後已將該篇貼文隱藏。對此，連勝文今天表示，他不針對「網軍頭」的不實言論做任何回應，網軍頭所講的這些，「類似畜生所講的話」，在2000年大選時已經被證實是假訊息。

對於鄭運鵬言論，連勝文說，他不針對網軍頭的不實言論做任何回應，因為過去選舉當中，民進黨用這種虛偽的作為、造假的訊息來攻擊他以及他的家人，也不是第一次了，網軍頭所講的這些，類似畜生所講的話，基本上在2000年大選中已經被證實是虛偽的假訊息，網軍頭這種講法只是更加證明了，民進黨網軍是多麼無所不用其極。

連勝文表示，假新聞、假訊息、假圖片，所有東西都是講的，所謂的「半獸人」，一半畜生一半人，道理就在這邊，因為他們（指民進黨）什麼東西都是假的，他們權力來源是假的，權力的基礎是假的，台灣百姓如果無法再忍受這些虛假的網軍，所建構出來的謊言帝國，就出來勇敢參與公投投票。

連勝文說，這些人從過去到現在，永遠就是抹黑抹紅，用人格謀殺的方式來剷除與自己意見不同的人，包括在他們自己黨內都是這樣子，希望民眾12月18日可以踴躍投票教訓民進黨。