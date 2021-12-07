主廚廣宏一推出公益年菜組合，包含干貝鮑魚魚翅羹、魚翅鮑魚佛跳牆和富貴豬腳圈圈，售價999元。（陳慰慈攝）

農曆春節腳步將近，新北市在案有將近1萬戶弱勢家庭，型男主廚廣宏一與八點檔女星德馨情侶檔發起「年菜每賣一份即捐一份」，今捐贈3000份提供給新北市社會局服務弱勢家戶，社會局長張錦麗感謝2人，能體驗弱勢家庭的辛苦、辛勞，也願意分享更多的勇氣與愛，讓他們吃這頓年菜，不只多了一份機會，更可感受社會的溫暖，讓他們有重新再戰的能量

張錦麗說，疫情衝擊使得很多辛苦的家庭備極辛勞，甚至可能在過年除夕夜沒有一頓豐富的年菜，感謝2人贊助3000份年菜，剩餘缺口社會將努力募集，希望所有的辛苦家庭，都可以感受社會的支持溫暖與加油力量。

社會局表示，9歲的呈呈原與姊姊、爸爸媽媽同住，家庭氣氛和樂，爸爸有天突然不告而別，媽媽為外籍配偶，一家三口的經濟重擔落媽媽身上，經濟壓力倍增，板橋社福中心社工除幫忙這家人獲得相關資源，春節前夕也將媒合年菜讓呈呈家庭也能吃到熱騰騰的美味年菜。

在類家庭照顧服務中，其中一位類家爸爸係辭去原有工作而全心投入照顧因原生家庭失能被迫離開的小孩，類家爸爸為了孩子在家生活樂趣，陪伴孩子製作與演出皮影戲來鼓勵孩子創作學習，也與孩子一起包水餃來教導孩子惜食，並且透過拍照記錄下看見孩子每一天的學習與成長，社會局也會於年節將近時，結合愛心捐贈年菜，給予類家爸爸、小孩溫暖關懷。

廣宏一與德馨表示，今年的公益年菜組合，包含干貝鮑魚魚翅羹、魚翅鮑魚佛跳牆和富貴豬腳圈圈，僅售999元。消費者買一組愛心，他們便將同步捐贈一組給獨居老人、安置兒少、身障、新住民、街友安置等弱勢單位，即日起開放預購至25日，盼能拋磚引玉，鼓勵各界人士一同響應。活動官網：https：／／reurl.cc／Rb36bz