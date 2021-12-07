遠傳致力於數位轉型，發展智能且即時的「愛瑪」客服，提供客戶優質的數位體驗。在疫情期間，「愛瑪」客服發揮零接觸的優勢，每月服務高達70萬通，更連續兩年榮獲CSEA卓越客服最佳客戶體驗企業獎。

遠傳特別推出歡慶愛瑪生日趴活動，只要在每周三前使用「智能客服-愛瑪」任一功能：「查詢通話明細」、「查詢合約或費率」、「查詢續約/換約優惠」，即可參加每周四的抽獎活動，可獲得全家霜淇淋、四季春及50元購物金等好禮。另外，活動期間，還可免費玩趣味遊戲，測試眼力、記憶力及觀察力，答對就可以得到肯德基、必勝客、漢堡王及家樂福的美食優惠券。

為打造「有個性、有溫度」的互動情境，提供Caring的創新服務，遠傳透過客戶協尋反饋及語意分析發展「智能客服-愛瑪」，不論是查詢合約或費率資訊、電信發票中獎、小額代收等電信服務，都能獲得即時的協助。

此外，「智能客服-愛瑪」每月提供最新的心生活好康、續約優惠等資訊，讓客戶透過圖文輕鬆掌握第一手情報。據統計，智能客服平均每天提供2.3萬通、每月70萬通的服務，直接解決用戶問題的比例超過9成，更連續兩年榮獲CSEA卓越客服大獎-最佳客戶體驗企業獎。