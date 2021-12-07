直播》台中5船員複驗4陰1陽 陳時中最新說明

國內今新冠肺炎本土、死亡個案都+0，新增21例境外移入確定病例，創下今年最高，去年最高則是3月的單日25例。另外今增的21例境外移入中有18人突破性感染，其中5例為今早台中傳出確診的孟加拉籍船員，醫療應變組副組長羅一均表示，目前5人二採僅有1人是陽性，研判是舊案，對社區的威脅相對小。

指揮中心說明，今日新增21例境外移入個案，為8例男性、13例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自貝里斯(案16774)、美國(2例，案16775、案16777)、印尼(10例，案16776、案16778-16779、案16781-16782、案16789-16790、案16792-16794)、越南(案16780)、新加坡(5例，案16783-16787)、柬埔寨(案16788)及菲律賓(案16791)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至12月5日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

羅一均說明，21名境外移入個案中，有9名是印尼移工，從印尼入境，另有5位孟加拉船員，從新加坡入境來台。昨日檢驗陽性時，已被移到醫院隔離治療，目前4位二採都是陰性，另1位仍是陽性，Ct值介於29至33之間，有檢驗出抗體，研判是舊案。

羅一均說，5位在檢疫期初、期滿時採檢都是陰性，但在完成自主健康管理期滿，要去職場工作前再做自費採檢，被驗出病毒量偏低，過去也都看過陰轉陽的階段，對社區的威脅相對的低。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,565,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,547,856例排除)，其中16,683例確診，分別為2,039例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。