展文蓮接受冷凍人的實驗，被冰封在零下195度C的液態氮罐中，等待醫療技術純熟後將進行解凍，重新治療癌症。（翻攝微博）

大陸49歲女子展文蓮罹患肺癌於2017年逝世，其丈夫桂軍民不捨，便以人體冷凍技術，把妻子放入-195℃的液態氮罐中封存，盼數十年後醫療科技純熟，兩人能再續緣分。近期桂軍民再次接受訪問，改口透露自己是人有慾望，計畫再婚，但仍會持續緬懷妻子。

綜合陸媒報導，展文蓮為大陸首位冷凍人，展女於2015年罹患肺癌，從2017年起住進安寧病房，病情不樂觀，經過與丈夫桂軍民討論，展女最後決定進行人體冷凍手術，待數十年後醫療進步到能治療展女的癌症時，再將其解凍。桂女於同年5月8日終止呼吸後，專家旋即展開冷凍手術，最終展女被冰封在零下196℃的液態氮罐中，估計50年後成為首例冷凍復活的人。

展女的丈夫桂軍民先前受訪時透露，與妻子連理30年，面對妻子成為冷凍人也相當難過，桂軍民在妻子手術前曾說：「等妳睜開眼睛會再次看到我」，堅守在癌末妻子前的深情形象也感動萬千網友，為一段佳話。

桂軍民（右1）與新女友（中）、外甥女（左1）同桌吃飯。（翻攝自微博）

而近日桂軍民再次接受採訪，直言考慮再婚，原因則是身體不好，需要有伴侶照顧，況且他是人，也有慾望，而妻子預計解凍的2046年太遙遠，他不知道自己能否活到那時候。

桂軍民也說，他希望再婚的對象要能理解他對展文蓮的用情，因為他縱使再婚，他心中仍有展文蓮的位置，持續等待她回來，倘若2046年展文蓮真的醒來了，他會去照顧她，絕對不會拋棄她。

但消息曝光後，大陸網友對桂軍民的說詞不買單，紛紛留言痛批，「天啊…我以為是什麼神仙愛情，沒想到只是…算了」、「將來妻子醒過來，現任必須接納？好傢伙，這是想一夫多妻啊，太不要臉了。這樣還有女人願意跟他，真是無語。」、「男的真會給自己的某些行為安上一個好聽的名號啊」、「虧我還為他的深情掉過眼淚」。

值得一提的是，展文蓮成為冷凍人受試實驗者時，該負責公司不僅包辦冷凍手術全額費用，也給予桂軍民一大筆補償費用，不少網友見狀冷回，「相當於賣了妻子屍體」、「合理懷疑是為了騙實驗費來好找下一個」。