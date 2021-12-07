有些人在利益和道德面前，會毫不猶豫選擇維護自己的利益，他們自私虛偽不真誠，猜忌心較重。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，職場上如果遇到眼窩深、眉色淡或斷眉、山根低、國字臉且雙頰無肉、法令紋到嘴角下的人，千萬要小心，他們眼中只有利益，在關鍵時刻靠不住，非常自私而且沒有同理心。

▍1.眼窩深

從命理觀點來看，眼窩深的人內心深處有陰暗的一面，這種人容易犯事，內心的陰暗容易轉化為現實中的不良行為，如果遇到這種人要謹慎對待，畢竟害人之心不可有，防人之心不可無，最好敬而遠之。

▍2.眉色淡或斷眉

眉色淡的人心性陰晴不定，易悲易怒，同時也狠心絕情，通常有強烈的暴力傾向。眉形突然斷裂，或是眉中、眉尾像叉路一樣分為兩條、數條者，他們看起來很溫和，其實翻臉比翻書快，會突然性情大變，這樣面相的人只在乎自己的感受，非常任性自私。

▍3.山根低

山根低的人易走極端，常惹事生非，身邊麻煩事不斷，一些芝麻綠豆小事也能牽怒於他人。當他們下決定後就非常狠心，就算失去道德親情也不在乎，為了達成目標不擇手段，如果不引導向善，會有很嚴重的後果。

▍4.國字臉且雙頰無肉

在面相學中，如果一個人國字臉且雙頰無肉，往往性格都非常自私、吝嗇，做事缺乏擔當，沒有自己的原則，是個標準的牆頭草，在他們眼裡只有利益才是最重要的，對人與人之間的感情並不看重。

▍5.法令紋到嘴角下

法令紋是面相中最常見的紋路，幾乎每個人都有法令紋，或長、或短、或深、或淺。但是有一種法令紋會長到嘴角下面，這種人是天生的絕情寡義，而且女人剋夫。法令紋到嘴角下的人喜歡壓制和控制地位比他低的人，痴迷權利，沒有同情心。

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