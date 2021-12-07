學習與社交有障礙的學童，除了可求助醫師診斷治療，也可以透過足球運動等遊戲治療，輔助心智正向發展。暨南國際大學諮商心理與人力資源發展系攜手埔里山城足球俱樂部，打造相關課程專案，由大學生擔任輔導老師，以運動展開心理輔導，有效協助過動症兒童回歸正常生活。

埔里山城足球俱樂部執行長廖肇祥指出，球隊與暨大諮人系合作，創辦特教學童輔導球隊3年多來，發現運動對於過動、自閉、發展遲緩、社交障礙等特教孩子具有幫助，經醫師建議，不少家長帶孩子來上足球課。

不過，足球教練並非特教老師或心理師，一支足球隊伍若有少部分孩子不合群，便會衝突不斷，秩序大亂，整體學習進度受到嚴重干擾。

暨大水沙連人文創新與社會實踐研究中心智慧學習組組長、諮人系副教授林妙容提到， 在埔里山城足球俱樂部有意尋求諮商專業資源，以協助這群孩子突破自我、適應群體生活，特別安排系上6名大四學生協同足球教練，藉由足球教學活動，從中引導特教學童。

在輔導方式上，林妙容說，當孩子出現情緒低落情形時，大學生輔導老師會趨前擁抱，蹲下來傾聽心聲，鼓勵他們繼續上場學習，甚至發生衝突時，也會立即介入處理。此舉一方面能引領特教學童，也能讓大學生獲得珍貴的輔導經驗。

國小三年級學童阿瑞（化名）自小被診斷罹患注意力不足過動症，剛來到埔里山城練球時，阿瑞上課難以專心，與隊友衝突不斷，甚至動粗打架，父母經常需要入場管教。

林妙容提到，針對這起個案，暨大諮人系學生與教練充分合作，在阿瑞每次情緒、行為要爆發前，大哥哥、大姐姐會與他個別溝通，協助穩定情緒，帶領一步一步做好教練指定的動作。在球場上，阿瑞只要有穩定的努力與表現，則給予正向鼓勵，病情已趨於穩定且好轉。

負責輔導國小低年級球隊的諮人系大四學生汪彤螢說，曾在國小擔任輔導老師，對比課堂與足球場，球隊集體目標相對明確，教學情境干擾較少，特殊兒與其他隊員發生衝突或者感到挫敗時，當下能先協助處理特殊兒的情緒，而後再處理衝突事件。結合足球運動的輔導效果很理想，有助於未來投入諮商領域的專業方式之一。