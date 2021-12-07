高雄市政府日前釋出4906坪土地標售，其中，備受矚目的岡山重劃區及楠梓高雄大學特區就位於台積電新廠址周邊，房市趨勢專家李同榮直批是趁「積」炒地丶帶動炒房歪風，政府難脫「原兇」、「幫兇」之責，此舉勢必帶動區域地價再創新高，很明顯地就會被質疑是政府帶頭炒作土地。

吉家網董事長、房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮指出，地方政府發現產業擴廠效應帶動的地價丶房價上漲，的確是機不可失，正因為台積電計畫在高雄楠梓擴廠的效應影響，而這些標售的土地也正是台積電擴廠的周邊，地價丶房價勢必更炒得如火如荼。

而高市府竟然率先聞「積」起舞，趁「積」標售市有土地，李同榮認為，此舉勢必帶動區域地價再創新高，很明顯的就會被質疑政府帶頭炒作土地，蔡英文總統曾説「房子不是用來炒的」，但房子只是麵包，土地是麵粉，因此，土地是源頭，更不是用來炒的，政府趁「積」標地丶炒地，此風絕對不可長！

李同榮表示，政府在高談「打炒房」的同時，卻忽略房價高漲核心問題在於土地資源炒作，一直規避打炒地的議題，也因為政府有説不出的秘密「國家需要財源收入丶地方需要建設經費」，因此，在房市進入主升段的同時，中央與地方政府為了大量財源收入，毫不忌諱的大舉標售土地，國產署與六都相互跟進，炒作土地標售不讓鬚眉，標售土地已成為中央與地方政府的重要提款機，而最迫切須要的社會住宅進度落後卻乏人關心，實在令人感到失望。

李同榮進一步指出，高談居住正義的政府官員，卻避談土地炒作的核心問題，只藉稅制打房，卻不論政策成敗；只論市庫增長，卻不論資金泛濫丶地價飇漲，説穿了，只打炒房不打炒地，就是唯恐打炒地會導至政府「自宮」的後果。而高談居住正義的部分學者，也是避談土地炒作議題，不論政府趁機標售土地炒高地價的前因，只論房價高漲的後果，說穿了，就是怕得罪政府，怕會沒有研究案可拿，影響到自己的生計。

至於不斷質疑房價不合理的立委丶民代們，李同榮也認為，同樣是避談土地炒作的核心問題，只藉質詢高房價議題，表現對弱勢選民的關心，他們不論其打房主張是否正確，只論選民是否聽見他們在為「居住正義」發聲，令人質疑這一切政治操作，為的就是選票，更令人質疑，一切打抄房政策主張，是否只是在「打假球」？

李同榮也表示，房價雖然在基本面大好情況下表現出有「基」之彈丶有「積」就彈，高雄地區房市前景看好，但土地與預售紅單趁勢炒作，政府又在此時標售土地推波助瀾，就可能帶動房價漲勢並加速燃燒，以致縮短主升段時程，對房市長線發展不利。為了財源，中央與地方不是不能標售土地，他並建議政府土地標售應該考慮開發時程嚴格規範丶配合社宅開發丶選擇適當時機等3大配套措施。