花蓮慈濟科技大學通過國家考試專屬電腦試場認證，成為全台第15個國家考試電腦化測驗認證合格試場，日前甫揭牌啟用。（慈濟科技大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

東部考生無需再舟車勞頓遠赴外地國考！花蓮慈濟科技大學通過國家考試專屬電腦試場認證，成為全台第15個國家考試電腦化測驗認證合格試場，日前甫揭牌啟用，慈濟科大表示，明年2月中旬的牙醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等國家考試，宜花東超過百位考生，可以就近在花蓮直接參與國考。

針對國家考試電腦化測驗認證合格試場，慈濟科大規畫6間電腦試場，共380個應試座位，日前在考選部長許舒翔和慈濟科大校長羅文瑞共同揭牌下，宣布正式啟用。

許舒翔指出，因應時代潮流，電腦化測驗已成主流，應考人可立即獲知成績結果，並透過網路提出試題疑義及複查成績，全面提升考試品質及試務效率。

許舒翔表示，慈濟科大是第15個國家考試電腦化測驗認證合格試場。電腦試場重視穩定性和安全性，需建置不斷電系統，及發電機的備援系統，且應試網路要能實體隔離與封閉，並同步連線至國家考場監控中心。他也強調，國家考場朝向數位化轉型，絕對不能少了花東。

羅文瑞表示，慈濟科大從今年4月開始，規畫推動電腦試場建置，提前培訓試務人員，花費近500萬元。如今，通過考選部審查，成為國家考試電腦化測驗認證合格試場，未來可支援醫師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、牙醫師、藥師等國考電腦化測驗。

羅說，此舉除能造福宜花東學子，慈濟教育體系也有許多醫事類的考生，未來也不需要再奔波到北部或南部考試，能就近在最熟悉的校園考試。