台中市和平警分局副分局長陳松永7日接受警廣節目專訪，宣導武陵農場櫻花季交通疏運措施，並呼籲民眾注意登山安全。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平警分局副分局長陳松永7日接受警廣節目專訪，宣導武陵農場櫻花季交通疏運措施，並呼籲民眾注意登山安全。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花季將從明年2月12日至2月28日登場，本次櫻花季雖與過年年假未重疊，預期仍將湧入大量賞櫻人車，共有17天實施疏運管制。台中市和平警分局副分局長陳松永7日接受警廣節目專訪，宣導武陵農場櫻花季交通疏運措施，並呼籲民眾注意登山安全。

武陵農場櫻花季將從明年2月登場，本次櫻花季雖與過年年假未重疊，預期仍將湧入大量人車，為避免民眾開車出遊塞在山上，武陵農場公告明年櫻花季預估自2月12日至2月28日止，共17天實施疏運管制，每日限制進場人數6000人次，除1800名住宿遊客外，其餘團體票1000名、散客3200名都需搭乘公共運輸大客車才能上山，欲賞櫻遊客請提前準備，後續已確認訂位(含營位)之旅客可在1月份下載車輛通行證，其餘遊客可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。

櫻花季期間，武陵農場周邊道路將實施交通管制，台7線95K牛鬥橋(宜蘭縣轄)及台7甲線74K梨山，將於沿線路段及宣導點設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場。台7甲線與中124線(武陵路)路口，將由武陵農場派員實施全天候管制，無通行證車輛一律禁止進入，和平警分局將加派員警加強交通疏導，另台7甲線道路蜿蜒狹窄，請遊客勿違規停車，以免造成壅塞，員警將加強取締。

陳松永籲請用路人行旅前務必關注氣象預報、道路交通資訊及相關管制措施，進入山區前應檢查車況並加滿油(電)；行駛台7甲線思源埡口附近至武陵農場路段，由於冬季東北季風帶來低氣溫由埡口進入，可能造成路面結冰現象，如發現路面有水痕，可能是結冰現象，務必減速慢行以免打滑，並預先規劃旅行備案，俾能即時因應。

另和平地區登山健行的步道及知名山域眾多，開放山林後，又因疫情衝擊無法出國，民眾多往山區旅遊，登山的民眾越來越多，但高山不比一般步道平順好走，民眾可能輕忽攀登山嶽的危險性，迷途、受傷的山難搜救案件也隨著增多，根據內政部消防署統計，事故原因又以「迷路及遲歸(失聯)」為最大宗，發生事故群組大都是「自組隊伍」，年齡層多趨於中高齡，事故熱點多位於林區管理處內。為了維護登山安全，請衡量身體狀況，做好行程規劃並備妥登山裝備，與有經驗之登山者結伴上山；如屬高山，應有嚮導，切勿單身前往；天候不佳時，也請勿勉強入山。

最後，陳松永提醒民眾，國防部及內政部會銜公告解除「台中市和平區山地管制區」自去年3月6日生效，以往因考量國家安全，民眾進入山地管制區前應申請入山證。山地管制區未解除前，民眾須填具個人資料申請入山證，入山前或進入山區期間，如有颱風預報，和平警分局都會主動逐一聯繫告知颱風訊息，勸導尚未入山者請勿入山、已入山民眾儘快下山，保障民眾安全。雖然和平區山地管制區已走入歷史，但提醒民眾，進入國家公園生態保護區或林務局規範之自然保留區仍有相關規範，入山前應先了解國家公園申辦入園證及林務局申辦自然保留區許可之相關規定。