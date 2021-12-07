「金嗓天王」費玉清在圈內發展超過46年，2019年宣布封麥後便消失在螢光幕前，如今2年過去，完全沒有費玉清的消息，也讓外界十分好奇他的近況，其實過去他就曾在封麥演唱會上曾聊到自己退休後的生活，更曾曝光自己所居住的豪宅內部。

費玉清曾透露希望自己退休後，想過著閒適的生活，由於一直在演藝圈打拚，也希望可以到處走走，還特別點名阿里山，那麼知名的地方他卻不曾到訪過，還因此被爸爸念工作太忙，所以連阿里山都沒有去過，更表示如果在路上被認出來，他會請粉絲喝咖啡敘舊。

費玉清也回憶，他最喜歡開往貢寮的火車路線，這段路對他來說有很多回憶，他們年輕時，哥哥張菲會在海邊玩風帆，他和媽媽坐在岸上撐陽傘，他們當時沒有一起玩也成為遺憾，因此張菲知道費玉清要引退還問他，「願不願意一起去玩」，讓費玉清忍不住說：「哥哥的邀約竟然還要問我願不願意，當然願意」。

費玉清曾曝光自己住的百坪豪宅。(圖/翻攝自台視YT)

費玉清以前和張菲一起主持綜藝節目時，還曾曝光過自己的百坪豪宅，整間房子的風格乾淨明亮，大多以米白色為基調，客廳牆上還掛著他的人生座右銘「不管古今世事，永為天地閒人」，他提到自己很多事都不強求也很善待自己，一如他的生活簡單又灑脫。