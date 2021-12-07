美媒報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的前下屬形容賀錦麗是「霸凌型」老闆，是近期大批高階幕僚紛紛離職的主因。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，最近2周內，賀錦麗身邊4名高階幕僚相繼宣布離職，《華盛頓郵報》（Washington Post）訪談18名賀錦麗前任、現任下屬、白宮官員、支持者與批評者，評論與賀錦麗共事的經歷。

在賀錦麗擔任副總統之前和她共事過的前下屬透露，賀錦麗長期以來的一個問題是，她不閱讀幕僚替她準備的簡報資料，在她因為準備不足而被外界批評時，她又會斥責下屬。

「顯然你在和一個不喜歡做準備及工作的人共事」，「和賀錦麗工作時，你必須忍受持續消耗精神的批評，以及她的缺乏自信。」一名前員工表示：「所以你經常在支持一個霸凌者，而且還不清楚為什麼。」

《華郵》指出，習慣忽略錯誤、犧牲睡眠、並且忍受憤怒老闆偶爾長篇大論的員工都表示，在賀錦麗底下做事特別困難。曾在2013年與賀錦麗共事5個月的前民主黨策士杜蘭（Gil Duran）透露，群組裡討論到，這些事的共通點就是賀錦麗本身。

杜蘭近期在專欄撰文形容，賀錦麗不斷在重蹈「舊有的毀滅性模式」。

美國政治新聞網站Politico引述消息人士指出，賀錦麗身邊甚至有更多高階幕僚在「觀望離開」。

另據AXIOS報導，賀錦麗幕僚紛紛離職是因為他們已經「筋疲力盡」，而其他地方有更好的機會，這些人也不想要永遠被冠上「賀錦麗的人馬」這樣的稱號。

不過也有下屬為賀錦麗緩頰，曾擔任賀錦麗顧問的克雷格（Sean Clegg）表示，賀錦麗可以是一個嚴厲的老闆，但不是一個會惡言相向的老闆，他說「嚴厲」的老闆和「嚴厲痛斥員工」的老闆是不同的。

他回憶自己長期和賀錦麗共事的經驗是，從來不覺得賀錦麗不公平，他坦承賀錦麗確實有時候會讓人感到「不舒服」，但如果她是一名有這種管理風格的男上司，她就會被邀請上實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）。

針對賀錦麗被爆料「霸凌」下屬，導致幕僚紛紛求去，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應員工在工作幾年後想要轉換、迎接新挑戰是很自然的事。