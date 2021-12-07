企業輔導團提供企業專業諮詢服務。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署推動世代合作及營造青銀交流之場域。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

台灣進入「高齡社會」，預期將在2025年邁入「超高齡社會」，勞動部為高齡者重返職場，明年將成立中台灣第一個中央級的「銀髮人才資源中心」，勞動力發展署中彰投分署表示，今年幫助2萬5000名中高齡者成功就業，提高中部地區中高齡者勞動參與，滿足勞動力市場缺口。

勞動部去年12月4日正式施行《中高齡者及高齡者就業促進法》，勞動力發展署中彰投分署今年幫助近2萬5000名中高齡者成功就業，並將於2022年成立中台灣第一個「銀髮人才資源中心」，強化轄區銀髮相關就業促進措施、建構銀髮友善職場環境，擴大提供銀髮者諮詢、交流、培育、創業及世代合作等相關服務。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，中部地區高齡人口即將突破20％，成為超高齡社會，配合中高齡者及高齡者就業促進法實施，分署除結合就業服務、職涯諮詢、職業訓練及創業諮詢輔導等服務，推動一系列中高齡及高齡者的再就業措施。

林淑媛指出，勞動部將於明年成立中台灣第一個「銀髮人才資源中心」，擴大提供專業、專責及專屬的銀髮人才服務，功能除強化對銀髮族的就業促進服務外，將串連企業輔導，提供人力資源、職務再設計、工作生活平衡、員工家庭照顧及經營管理層面輔導，以實際措施支持企業提供中高齡及高齡者僱用機會，幫助中高齡及高齡者重返職場。

今年為提高中部地區中高齡者勞動參與，滿足勞動力市場缺口，該分署除強化原職涯諮詢服務、求才求職服務及就業媒合外，並在「民眾端」及「企業端」提升服務效能。

在企業端，協助事業單位減少勞動力短缺的衝擊，辦理企業輔導團計畫，提供企業專業顧問諮詢服務、補助中高齡者職務再設計、繼續僱用高齡者補助計畫等；在民眾端，舉辦銀髮人才運用講座，鼓勵中高齡及高齡者能重返職場，並提升就業技能。

今年共補助中高齡職務再設計58家、近300人受惠、繼續雇用高齡者補助108家超過300人受惠、輔導企業建構友善職場超過40家。