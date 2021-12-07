因應逐年升高的兒童與青少年憂鬱與自我傷害比例，板橋高中輔導室團隊以提升國小學童心理健康為主軸，帶領高一學生製作一系列適合國小學童閱讀的繪本，7日起免費贈送給偏鄉小學使用，並將部分繪本內容拍攝成影片上傳到網路，提供給有需要的國小學生上網觀看。

此次繪本創作以心理健康為主軸，包含尋找自我價值、如何面對失落、增加人際互動能力等不同面向，參加的學生需要先上過國小學童心理發展課程後，與師長討論適合的主題，再自行設計故事情節並作畫。

其中，板中學生吳芃葳以「如何陪伴特殊生」為主題創作《張開接納的雙手》一書，探討如何與患有亞斯伯格症的同學相處，據她表示，在創作過程因為擔心認知不夠正確，反而會傷害到擁有類似特質的孩子，所幸在老師的協助下，順利的完成繪本，希望這本繪本能讓閱讀者在未來遇到特兒同學時，可以成為透進他們世界裡的一道光。

板中學生陳恩慈則以「同儕相處」為主題創作《熱心助人的小豬》一書，書中的主角雖然善良活潑，但卻因為不懂人際界線而交不到朋友，她表示希望透過這本書讓孩子學習到如何尊重他人的人際界線，並嘗試建立好的人際關係。

工作坊帶領教師林家任老師表示，此次的繪本製作活動不僅讓高中生能認識心理相關議題及繪本製作原理，難能可貴的是，在這短短幾週，可發現這群參與學生變得更懂得同理他人，不再總是以自己的角度去看待這個社會與世界。

板橋高中2021年初以提升新北市親師生心理健康為主題，提出「菩提Mental Health Space」計畫，並於新北市教育局舉辦的第二屆新北創新教育加速器競賽獲得進階級獎項與補助。負責此計畫的老師之一楊悅恩表示，在重視升學的社會風氣下，學生的心理健康時常被忽視，希望透過此計畫的相關活動可以讓親師生以及一般社會大眾更關注心理健康的重要性，也讓對社會心理學群有興趣的高中生有發揮創意的舞台。