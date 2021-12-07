全球因應氣候變遷、追求永續發展，其實中國古代早知道。金管會主委黃天牧7日引用孟子梁惠王篇的說法，即不違農時，谷不可勝食也。數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也，斧斤以時入山林，材木不可勝用也，孟子說若能做到這幾件事，則使民養生喪死無憾也，是王道之始也，且從中外歷史可看出，氣候變遷與各朝代、帝國興衰有密切關係。

即孟子當時就向梁惠王表示，若不在農耕時間妨礙農作（即勿任意徵兵）、不用過小的魚網捕盡魚貨、給山林生長時間不任意砍伐，才是王道的根本；強調中國古代就已發現永續的重要，黃天牧說，2021年世界經濟論壇發布人類面臨的重大風險，包括氣候變遷、環境危機、生物多樣性威脅，至傳染病威脅等，其實互為因果，因為氣候變遷影響環境，亦影響生物多樣性，促使疾病更接近人類宿主，影響人類疫情傳播。

黃天牧是在參加國泰金控與證交所合辦的國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇時，除了肯定國泰金扮演永續先行者的努力外，亦表示這次有占上市櫃市值76％、台灣碳排放量51％的企業參與，其中亦有董監事，回去後應思考如何因應氣候變遷，提升企業競爭力，要在董事會中訂出重要策略與決定。

黃天牧亦指出，在因應氣候變遷與永續推動上，全面都面臨非常重大困難與矛盾問題，「政策的執行才是維護氣候變遷與永續金融最重要的阿基里斯腱」，在推動上必須注意五大原則。

一是一致性與持續性，每個國家都要設定目標，忠誠持續執行，不斷朝此目標努力；二是動態與調整，針對當前不斷變化的政治經濟情況，調整執行目標手段與措施 ；三是公平與符合比例原則，不同規模企業面對永續與氣候變遷的資源是不同的，在公平與符合比例 則下，如何要求社會企業與公民去推動。

四是包容性，要能濟弱扶傾，資源多的企業要幫助資源少的企業，且政府提供一些資源，幫助弱勢族群、弱勢企業及地區；五是可被執行，所有目標都要能被忠實執行。

黃天牧期許讓，台灣在永續金融、永續發展及氣候變遷上，大家都各盡其力，所有作為能在國際間被尊重、信任，成為負責任的參與者。