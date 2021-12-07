台積電股價尾盤拉高，加上航運、面板族群走揚，加權指數終場以17796.92點作收，上漲108.71點。法人指出，台積電走勢限縮盤勢表現空間，短線震盪偏多。

台股今天走勢震盪，早盤一度翻黑下跌逾40點，隨著台積電股價尾盤拉高，助攻加權指數終場收漲108.71點，以17796.92點作收，成交金額新台幣3742.94億元。

觀察電子權值股表現，台積電終場收復600元大關，以607元作收，上漲7元；聯電下跌0.8元，至66.5元；聯發科下挫1.84%，至1065元。

市場看好面板報價跌勢收斂，面板三虎股價帶量走揚，群創、彩晶與友達收漲逾3%。

航運族群凝聚人氣，資金比重約28%，貨櫃、散裝與航空齊步走揚。貨櫃三雄中，萬海走勢最強勁，收漲8.22%至191元；航空雙雄華航、長榮航收漲逾6%。

法人指出，台積電左右指數表現，台股短線震盪偏多，指數短線區間以17500點至17900點看待，投資人仍可期待年底作帳行情。

法人認為，COVID-19新變異病毒株Omicron衝擊市場，造成國際股市波動加劇，加上美國聯準會（Fed）恐加快縮減購債，後續對市場干擾將逐步增加，將引發資金風向調整。投資人短線應留意近期法人籌碼動向，對盤勢稍加戒慎。（編輯：潘羿菁）1101207