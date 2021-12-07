台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦今（7）日出席遠見高峰會，侯友宜提到，「隔一年多，他（指柯文哲）要離開了，他（指鄭文燦）也要離開，我搞不好也要離開」，引發各界對參選2024總統的聯想。會後受訪時侯友宜澄清，自己不是那個意思，應要把握每一天做好每一件事、珍惜當下，做好市長角色；柯文哲也在一旁緩頰說「不要過度解讀」。

侯友宜演講時提到，柯、鄭明年任期將屆，自己可能也要離開，引發聯想。會後三人受訪時，被問到此事，侯友宜表示「沒有啦！」柯文哲也幫忙緩頰說「不要過度解讀。」

侯友宜澄清，自己不是這個意思，並表示每一個人都要把握好每一天，好好做好每一件事，這才是當下更要珍惜的，人總是會有卸下工作的一天，隨時間、歲月、年紀與環境變化，把握每一天做好市長角色，相信柯、鄭也是抱持著這樣的心。

侯友宜也說，今天來談的是大家一起團結防疫，三人合作經驗分享，也彼此想想哪些可以做得更好，尤其防疫還在進行當中，三方更要攜手合作。