民進黨最近深陷網軍內鬥風暴，台南市長黃偉哲今午接受黃光芹《新聞不芹菜》專訪，黃光芹說，高嘉瑜受暴事件牽扯網軍「台獨機關槍」李柏璋，台南也有一股網軍力量，黃偉哲也遭海外帳號爆料是線民，黃光芹痛批，各政黨都不要再買網軍，還點名王浩宇替林秉樞洗白不應該，「難怪你被罷免」。黃偉哲則說，現在是時候認真面對網軍的問題。

黃光芹指出，網軍文化在民進黨如今儼然是一股黑色暗流，PTT帶風向，李柏璋也牽扯出其他帳號攻擊台南市議員謝財旺，黃偉哲的前任朱姓祕書也被攻擊而提告，她直指，台南已有網軍攻入台南市，「你有感覺是政敵發動攻擊嗎？」

黃偉哲則回應，這在全台灣都可能有的現象，政治上，黨同伐異都會有，但基本上，即使不認同別人而發表不同言論，但他的認知是大家都同一陣營，應該就事論事，不需要人身攻擊。

黃光芹說，李柏璋稱受委託替林秉樞洗白，還有偷拍小三性愛過程、被通緝等，她也請身為中壯代、學運出身的黃偉哲，以其身分地位及曾受過網軍攻擊，網軍文化在民進黨是一股黑色暗流？是否該徹底檢討？「偉哲你說說話，民進黨是否該趁此機會摘除毒瘤？」

黃偉哲說，有組織的網軍成形已有一段時間，坦白說，不管藍綠大家都要特別注意，美國選舉也有俄羅斯、中國大陸網軍入侵，這不是單一國家問題，我們要嚴格規範好，如果大家都意識到這件事的嚴重性，現在是時候處理了，高嘉瑜事件讓人不捨，藉著這起事件，如同高嘉瑜所說，希望她自己是最後一個受害者，因此，網路、網軍事件真的要認真面對。

「我沒那麼偉大，站出來呼籲」，黃偉哲說，台灣民眾各階層都或多或少受害，希望立委能做好相關規範，顧全言論自由，也要讓在暗處丟石頭的人必須負起言論責任。面對黃光芹直指「網軍攻進台南」，詢問黃偉哲是否要發聲？黃偉哲說，尊重網路言論，但超過法律界限要規範。