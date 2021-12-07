台中46歲林姓男子去年後腦勺出現一塊凸起物，他以為是青春痘，但該處凸起始終未消，甚至影響頭部外觀，讓林男很困擾，嘗試用力擠壓卻反倒引發凸起處紅腫、疼痛，就醫檢查才知竟是俗稱「粉瘤」的皮脂腺囊腫，所幸切片病理報告為良性，讓林男大大鬆了口氣。

林姓男子告訴醫師，他約1年多前發現後腦勺處有一塊硬塊，但覺得不會影響生活，只有洗頭髮時可能摳到，自認為該硬塊應該就是青春痘、一段時間後就會消掉，也不以為意，但因頭髮剪短，該凸起的硬塊看來很明顯，經常有人詢問，為此也備感困擾。

為解決凸起硬塊帶來的煩惱，林男便決定自行把「痘痘」擠掉，未料，經用力擠壓後，原本不痛不癢的該處凸起竟開始出現紅腫、疼痛情況，讓他嚇了一跳，趕忙就醫，檢查才知是皮脂腺囊腫，醫師並建議手術切除。

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠指出，粉瘤切除僅需局部麻醉、耗時約20分鐘，術後2周即可拆線。一般常見的頭皮腫塊可分為囊腫、痣、上皮腫瘤或黑色素瘤，其發生原因多半與皮膚受損、日曬或接觸化學物質等相關，且頭皮腫瘤有9成9為良性。

鄭旭棠表示，臨床上僅少數頭皮腫瘤為惡性，如果皮下腫瘤的生長速度很快，且出現表面潰爛、滲血等情況，就有可能是鱗狀細胞癌、基底細胞癌等惡性腫瘤，應儘速就醫檢查。另建議民眾平時保持頭皮乾爽、減少燙染且勿用力抓搓摳擠頭皮，可降低罹患腫瘤風險。