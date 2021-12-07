金管會2021年中發布ESG揭露事項審查規範後，首檔合規基金上路！合庫投信7日指出，看好未來零碳商機大爆發，合庫投信攜手瑞士百達資產管理推出首檔聚焦環境永續及社會責任的多重資產基金，掌握環境機會股票與社會責任債券的投資機會，這也是國內首檔在ESG基金八大審查原則發布後取得生效資格的基金，可望延續市場的永續投資熱潮。

合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊表示，氣候暖化危機已經是全球不得不面對的問題，2009年由斯德哥爾摩環境恢復研究中心所提出之「地球邊界理論」，則訂定出地球生態系統與經濟活動之9大關鍵全球環境挑戰，衍生出再生能源、能源效益、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理與污染控制等七大環境投資主題。環境相關市場規模高達2.5兆美元，更以每年6至7％的成長率持續擴大，可說是未來十年的投資大趨勢。

而債券部位則是布局社會責任債券，參考彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業社會責任指數，挑選ESG表現佳、現金流相對穩定的債券。合庫投信特別強調，以前債券投資較看重信用評等，認為信評愈好風險愈低，但事實證明，債券投資除了傳統的信用分析之外，ESG評等更為重要。

舉例來說，全球第二大的鐵礦石球結礦生產商 Samarco Mineracao因鐵礦廢水處理不佳，導致水壩爆裂，不僅被巴西政府處以6630萬美元的罰鍰，自身的信用評等也從投資等級降為非投資等級，由這個例子可以證明ESG評等對於企業本身的重要性，也是未來在投資上相當重要的指標。

比爾．蓋茲也登高疾呼：「我們必須在2050年之前實現淨零碳排放，未來10年沒有比投身這個遠大目標更重要的事了」，合庫投信指出，在長線需求持續增溫的情況下，投資機會不容小覷。