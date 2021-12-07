立委高嘉瑜遭施暴案外案震驚社會，林秉樞疑似在永豐銀行的帳戶中，可用餘額竟超過2300萬元，今早再傳出林秉樞的提款明細是林教唆友人P圖偽造出來的。對於林秉樞的實際帳戶進出狀況，永豐銀行表示「客戶與銀行的存款往來等都是個人資料，無法對外提供」。

媒體今日報導，林秉樞的一位K姓密友兼秘書透露，林秉樞的2300多萬元的提款明細及購買藝術品的匯款單，都是林秉樞教唆友人P圖偽造。

銀行業者表示，這張明細表有許多地方打了馬賽克，很難辨認出真偽，過去辨認真偽可能會從帳號的編碼邏輯來看，如交易帳號是「807-001440040＊＊＊4465」，807是永豐銀行的銀行代碼，144是「永豐商業銀行板橋忠孝分行」的分行代號，後面的004是活儲科別，其實是符合永豐銀行的帳戶編碼邏輯。

銀行業者強調，如果要確認這張交易明細表真偽，就只能由銀行證實，不過因為客戶與銀行的存款往來等，都是個人的機密資料，事涉個人資料保護法，銀行就算知道是不是真的，也不可能對外證實，除非檢警來查，否則「永豐銀攤出來，就知道交易明細表是真的還假的」，大家也不用猜成這樣。

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