民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，林的過往不斷被挖出，甚至被人在維基百科新增條目，但日前有網友發現，林的維基資料於12月2日晚間被新增「合照或互動的名人：館長、柯文哲、賴清德」，IP來自於交通部公路總局。公總第一時間清查，表示該時段沒有上維基百科的紀錄，但再經過2天調查，公總今坦言，確實數筆維基網站瀏覽資料，不過無法得知有無搜尋林秉樞或是否有編輯資料。

PTT網友「kusowan」在八卦板發文表示，維基資料的每一筆編輯都會被紀錄在案，他發現林秉樞施暴案的內容在12月2日被更改，而根據台灣網路資訊中心（twnic）的資料顯示，新增該內容的用戶IP位址登錄單位為「國發會」。

國發會聲明，該IP（117.56.178.41）屬交通部公路總局對外上網線路使用。公路總局則在5日晚間回應，該IP確實是對外上網的其中一條電路，但當天清查防火牆紀錄，2日沒有從該電路連線至維基百科的紀錄。

公路總局今再表示，5日晚間先行以維基百科的IP「103.102.166.224」查詢，未查到連線紀錄。6日擴大維基百科（wikipedia）的IP查處範圍，並協請專業協力廠商共同調查，已初步取得疑似連線資料。

公路總局指出，維基百科被編輯的時段，確實有數筆維基百科網站瀏覽的紀錄，但初步瞭解瀏覽內容，並無有關林秉樞的網頁。至於更細節的瀏覽紀錄、或是有無編輯資料，公路總局依現行能力無法得知。

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