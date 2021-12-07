日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，看好瑞昱2022年多項產品線持續增長，重申瑞昱優於大盤評等。

瑞昱11月營收91.85億元，月增加1.98%、年增加17.71%；累計前 11月營收963.27億元，年增加35.82%。

日系外資表示，瑞昱11月營收表現成長率不如市場預期，主要原因恐怕就是公司年終存貨管理，故該狀況預計到明年第一季將會改善，有鑑於此，預計瑞昱第四季營收為284億元、季減少2%，年增長29%，明年第一季營收則可望與季節性反應相反，預計單季營收落在282億元，年成長增長21%。

日系外資表示，展望後續，看好瑞昱的業務需求由消費性電子轉移到商用市場的趨勢將一路延伸到明年上半年，儘管預計2022年科技行業存在庫存風險，但相信瑞昱的業務將具有彈性，營收將實現兩位數的年增長，主要動能受益於WiFi 6、2.5G乙太網和10G PON的規格升級趨勢，有利於瑞昱在交換器市場市占率持續成長。

日系外資表示，瑞昱WiFi 6在個人電腦和路由器將市占率將從2021年的20~30%成長到2022年上看50-60%。此外，其WiFi 6E產品將在2022年逐漸增加，進一步增加其WiFi產品的平均售價。除此之外，也看好瑞昱TWS(無線藍芽耳機)和其他藍芽產品都將在2022年持續增長，有助於緩解居家辦公、遠距教學的需求放緩，故重申瑞昱優於大盤評等。