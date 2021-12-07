台中第二選區立委補選熱戰，國民黨候選人顏寬恒日前出席說明會，會場提供炒米粉當作餐點，遭檢警大動作傳喚參與的里長里民。不過，國民黨台北市議員羅智強昨晚PO影片揭露民進黨參選人林靜儀出席民進黨公投說明會活動，現場公開發送米其林肉圓，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，「只准吃肉圓？不准炒米粉？我看了只有搖頭」。

黃暐瀚今（7日）在臉書發文表示，昨天看到羅智強貼了段影片，是林靜儀出席的「公投說明會」現場，公開發送「米其林台中肉圓」。自己直接講結論：「選舉場合，不管是提供炒米粉或是肉圓、便當、貢丸湯或仙草冰、綠豆湯，都不算賄選，都是可以的」。黃稱，不是他有能力界定可以不可以，是法務部的「賄選犯行例舉」中，明白界定，在選舉造勢場合，提供上述之「適度茶水」、「簡便餐飲」，都不足以構成賄選行為。所以炒米粉是可以的，肉圓當然也算適當飲食，拿來吵賄選，會不會太瞎？

對於台中地檢署因為「提供炒米粉」，傳訊4名里長和22名里民一事，黃暐瀚指出，連他都知道的事情，不清楚為何台中地檢署會這樣做，或許傳訊的理由，根本不是炒米粉，現在不得而知，但如果光是請吃炒米粉，就得被約談？那請吃肉圓，當然也得約一下，談完再請回就好，標準必須一樣。

黃暐瀚直言，別人「闖紅燈」，也不代表你可以「紅線違規停車」，違法就是違法，該辦就得法辦，但如果法務部都明確規定，炒米粉、適當茶水飲食，都不算賄選了？檢調大動作，還藍綠有別，適當嗎？

對於羅智強的爆料，民進黨台中市議員江肇國昨在臉書發文表示，這是民進黨台中市中西區的公投說明會，都是中西東南的民眾，林靜儀只是受邀的講者；而林靜儀今受訪則指出，那天那一場是公投說明會，也不在她的選區裡，她反問現在指涉是說「全台灣所有的活動都在為我輔選嗎」？