「2021舞躍大地舞蹈創作比賽」金、銀、銅牌獎及優選作品已經揭曉，金、銀牌兩位得主皆畢業於高雄左營高中。得獎8支精彩舞作將於12月10日下午2時在高雄市立社會教育館演出，演出門票免費索取。

此次獲獎作品舞風多元，不論在舞作的架構編排、舞者的舞蹈動作上，都俐落且精準，得獎作品除了在舞蹈上的精彩表現外，也透過作品傳達出當代自身關注省思議題。

奪得金牌的《崎路》，編舞者葉承融今年就讀北藝大舞蹈系二年級，第一次參賽就奪得評審老師青睞，而他透過這支作品，探討現今乘載破碎靈魂的我們，在日日驅使步行向遙遠目標的惡性循環；銀牌得主陳鈺晶《日常逃走》傳達，「要是給我們生命的光線、曾走過待過的空間也是活著的？如果它們活著，我們又能逃去哪？」；銅牌獎《Be human 成人》為黃騰生所編，「我們呱呱落地同時被迫進到這個人類工廠」，社會所定義「成功的人」，於是我們長大「成人」、成「人」。

且金、銀牌兩位得主皆畢業於高雄左營高中，可以說是今年舞躍大地賽事中的最大贏家。此次推廣演出不同於往年形式，今年在演出後接著舉辦藝術交流講座，邀請獲金、銀、銅牌、優選的編舞者分享創作過程的點點滴滴，從初期想法、嘗試動作編排、音樂搭配、服裝設計等，讓民眾除了欣賞舞蹈作品，能更認識到一個作品產生的過程。

演出及講座僅此一場，座位有限，相關索票資訊請洽舞躍大地舞蹈創作比賽官網、臉書粉專查詢。