國泰金控今舉辦「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，董事長蔡宏圖致詞時表示，有感於氣候變遷對地球的衝擊，期盼透過集團影響力，讓台灣所有產業一起變好，在永續經營的理念下，齊心致力於減少碳排；因此，蔡宏圖呼籲，金融業開始推動「NO ESG NO MONEY」，全球供應鏈也將走向「No ESG No Business 」的境界。

金管會主委黃天牧受邀蒞臨致詞，他認為這場高峰論壇是非常具有代表性，因為主辦單位通知有1500位參與者參加論壇，其中，前50大企業有39家參加論壇，報名企業佔台灣碳排放量51％。

黃天牧先以宋朝詩人蘇軾的七言絕句〈題西林壁〉「橫看成嶺側成峰、遠近高低各不同、不識廬山真面目、只緣身在此山中」做論壇開場，這首七言絕句告訴我們，凡是不可以偏蓋全，要全方位的掌握全局；黃天牧進一步指出，氣候變遷與企業永續推動下，「政策執行」的執行面有五大重點，包括一致性與持續性、依政經變化做調整、符合公平與比例原則、具包容性的濟弱扶貧，以及目標可被執行。

蔡宏圖指出，金融業幫大眾管理財富、給企業資金支持，可以說是「夢想的推手」，現在國際主流重視永續，金融機構一樣會被用高標準檢視；國泰每年領先探討國際永續發展趨勢，透過議和與論壇，倡導投資級授信的對象加快行動，希望台灣能有好的表現在國際上被肯定，而國泰也常常被國際氣候倡議當成典範案例來分享，很開心世界看見台灣金融機構的用心。

蔡宏圖同時指出，台灣經常有地震、颱風侵襲，更容易受氣候變遷的衝擊，呼籲更應該有「NO ESG ，NO TAIWAN」的觀念；國泰在今年承諾接軌「RE 100」，在2030年達到百分之百使用再生能源，2050年達到淨零碳排；蔡宏圖呼籲大家攜手合作，超前部署淨零碳排進度，翻轉商業模式，找出新商機與發展新契機，若能有更多企業加入低碳轉型行列，一定可以為臺灣走出新契機。

對於百分百使用再生能源、淨零碳排的目標；國泰金總經理李長庚表示，國泰金2012年開始就在進行碳盤查，會計算投融資對象每百萬美元的營收中有多少的碳排量，他進一步指出，當下的趨勢是，企業不做ESG，「借不到錢也做不到生意」。