學生繪本創作成果。（板橋高中提供）

板橋高中菩提心理健康空間Youtube頻道。（板橋高中提供）

板橋高中同學製作一系列繪本。（板橋高中提供）

板橋高中關心兒童與青少年憂鬱與自我傷害問題，學校輔導室以提升國小學童心理健康為主軸，帶領高一學生製作一系列適合國小學童閱讀的繪本，免費贈送給偏鄉小學使用，並將部分繪本內容拍攝成影片上傳到網路，提供給有需要的國小學生上網觀看。

繪本內容包含尋找自我價值、如何面對失落、增加人際互動能力等不同面向，參加的學生需要先上過國小學童心理發展課程後，與師長討論適合的主題，再自行設計故事情節並作畫。

吳芃葳同學以「如何陪伴特殊生」為主題創作《張開接納的雙手》繪本，探討如何與有亞斯伯格症的同學相處。她說，創作過程中擔心認知不夠正確，反而會傷害到擁有類似特質的孩子，但在老師協助下，順利完成繪本，希望這本繪本能讓閱讀者在未來遇到特兒同學時，可以成為投射進他們世界裡的一道光。

陳恩慈同學則以「同儕相處」為主題創作《熱心助人的小豬》，書中的主角雖然善良活潑，但卻因為不懂人際界線而交不到朋友。陳恩慈希望透過這本書讓孩子學習到如何尊重他人的人際界線，並嘗試建立好的人際關係。

指導老師林家任表示，此次的繪本製作活動不僅讓高中生能認識心理相關議題及繪本製作原理，更難能可貴的是，在這短短幾週，可發現這群參與學生變得更懂得同理他人，不再總是以自己的角度去看待這個社會與世界。

板橋高中表示，今年初以提升新北市親師生心理健康為主題，提出「菩提Mental Health Space」計畫，並於新北市教育局舉辦的第二屆新北創新教育加速器競賽獲得進階級獎項與補助。

負責計畫的教師之一楊悅恩老師表示，在重視升學的社會風氣下，學生的心理健康時常被忽視，希望透過此計畫的相關活動可以讓親師生以及一般社會大眾更關注心理健康的重要性，也讓對社會心理學群有興趣的高中生有發揮創意的舞台。