台南知名「阿堂鹹粥」日前喊漲，一碗魚皮粥從180元漲到200元，即便老闆為此發文道歉，仍遭大批網友留言酸爆，對此，名嘴狄志為則持相反意見，強調：「如果你吃的起，一碗200元的粥又怎樣呢？這是價值觀的問題。」

台南知名「阿堂鹹粥」是觀光客造訪府城必吃美食之一，不過業者日錢突然宣佈漲價，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元，還為此發文致歉「抱歉，阿堂表示扛不住」，未料卻遭網友酸爆，對此，名嘴狄志為表示覺得貴就不要吃，屆時沒人去吃的時候，看業者會不會為了收入而降價，相信若是美味不變，還是會有一堆人願意花錢去吃，強調這只是「供需問題」。

狄志為表示住處附近有間大腸麵線，17年來價格從45元漲到85元，每次要吃依舊得要大排長龍，不過生意太好的關係，導致老闆臉色都不太好看，他表示像這種店家不管東西多好吃，想到要排隊和看老闆臉色，就不太願意去吃，至於另外一家同樣也是賣麵線，由於老闆夫妻倆待人客氣，東西好吃又超值，雖然同樣價格，但吃了一點都不覺得貴。

狄志為表示「萬物皆漲、薪水沒漲」的年代，導致通貨膨脹越來越高，因此生活得靠智慧來過，如果吃得起，即便一碗$200的粥又怎樣，如果覺得太貴錢花不下去，白粥配麵筋蒸蛋也是美味的一餐，關鍵就在於「價值觀」的問題。