近期陸續有莫德納疫苗屆效，包括今天到期的3.4萬劑、5712劑將在9日到期，4.5萬劑於12日到期，總計有8萬4712劑莫德納快過期。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，各縣市都非常努力在施打，我們也積極從昨晚到今天中午幫各縣市調配，目前情況看起來是樂觀的。

陳時中指出，今天即將到期的莫德納疫苗大概還剩1.4萬劑，早上打了多少還沒辦法統計；至於這個周末還有4萬多劑到期，是否打得完？他表示「都在努力」。

據疫情指揮中心統計，昨（6日）接種18萬5617劑，其中莫德納佔了1.8萬劑，分別為第1劑7400多劑、第2劑6500多劑，以及4000多人接種第3劑。

由於近期疫苗接種採多管道進行，第17輪預約率相對低，BNT符合資格人數137.9萬，僅三分之一完成預約，共43.7萬人；AZ符合資格人數65.5萬人，僅6.8萬人完成預約，預約率11％。陳時中認為預約情況相對弱，還是要呼籲大家，境外移入情況對本土是威脅，還是要趕快把疫苗打好，第二劑趕快打 對自己是最好的保護。

目前國內疫苗，第一劑覆蓋率為78.23％，第二劑為61.34％。陳時中分析，國內有200多萬人是12歲以下，沒辦法打疫苗，還有很多不在籍國人也是200多萬人，目前台灣要打第一劑的人已經越來越少了。

另外，有民眾第一劑打高端後發現懷孕想混打莫德納，但依現行規定高端無法混打。陳時中表示，針對各類型的混打，都會在最近一次ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）專家會議提出來討論，但問題是次單位疫苗的經驗較少，要從學理上去尋求認同或不認同，才能把政策訂得更明確。