國家語言發展法日前通過，教育部公布國中及高中從111學年度開始，將本土語言列為必修課程，為提前部署，台中一中日前透過「朝會電台」直播的方式，以國語、閩南語、英語及客語4種語言演說，引發學生好奇與討論。校長林隆諺說，藉由日常生活的沉浸式學習，幫助學生更深入了解語言。

就讀台中一中一年級的吳泓勳是台中新社區客家人，曾獲客語演說、客語字音字形全國決賽特優，他笑說，從小與爺爺、奶奶住，在家都講客家話，也決定學習精緻型客家語，深深感到在學習客語時，遇到不會的字彙再深入解析，也能相對提升自己的國語文能力。

林隆諺表示，根據新課綱的本土語規範，明年起高中階段學生必修2個本土語學分，一中特別從今年開始做前導相關計畫，除申請獲得客語生活學校、閩南語直播共學計畫，更在教育主任彭佳偉、總務主任劉曉暢的推動下，在朝會電台中以不同語言進行，盼營造友善本土語言的學習環境。

「我是客家人，我以身為客家人為榮。」彭佳偉以客語流利表達，他說，在全國各級學校追求接軌國際的同時，更應該要踏實深耕；雖然使用客語進行朝會電台，一個班級頂多1、2名學生聽得懂，但已引起許多學生的好奇感與新鮮感，只要有好奇心，就能有機會去認識這個語言。

4種語言朝會電台分別由林隆諺說英語、國語、閩南語及部分客語，彭佳偉負責客語、吳曉暢說閩南語，採每周輪流進行，學生反應不錯。彭佳偉說，10月底開始也陸續在學校舉辦客家藍染、油紙傘彩繪等工作坊，接下來還有擂茶體驗，盼讓師生深入了解台灣在地文化與語言。