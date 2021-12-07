每年12月至隔年3月正值補冬時節，民眾為了暖身祛寒，往往會食用各類添酒的進補料理，如薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐，加上適逢尾牙旺季，國內聚餐飲宴機會大增，酒駕行為也趨增，北市警察局表示，今年11月酒駕件數高達412件，較上月增加144件，又以凌晨時段最猖狂。

根據市警局統計，今年11月取締酒後駕車件數高達412件，較上個月增加144件，分析取締時段多為早上0至6時、占38％，另一個時段為早上6時至中午12時、占29％。

市警局交通大隊表示，汽機車駕駛者在駕駛汽機車時，經測試檢定酒精濃度超過規定標準，機車駕駛人將處1.5萬元以上、9萬元以下；汽車駕駛人處3萬以上、12萬以下；拒絕酒測者罰處18萬罰鍰。另，駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。

交大指出，為有效防制酒駕事故發生，警方也會在易發生酒駕肇事時段及路段，如酒店、KTV及餐飲店等提供飲酒場所周遭地區，規畫勤務、加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率。

交大呼籲，民眾若因參與飲宴場合而喝酒助興或食用含有酒精成分食品，有移動需求可以指定駕駛，讓未飲酒親友接送、透過7-11 ibon或台北好行APP預約酒後代駕，或是手機撥打代駕專線55850、市話0800-055-850。

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