指揮中心前天祭出接種疫苗送禮券的優惠，果然吸引許多高齡長者出門打疫苗，衛福部長陳時中今天說，台北車站接種站首日打出808劑、第二天打掉2001劑，期盼今天能再創接種新高至3500劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，從數據上可看出75歲以上族群接種率有明顯提升，將持續提出相關策略促進國人接種疫苗。

莊人祥表示，在11月22日時，75歲以上長者的第一劑覆蓋率為72.6％，29日則為72.8％，僅增加0.2％，而截至今日，75歲以上的第1劑覆蓋率已成長至73.7％，增加近1個百分點。

第2劑方面，在11月22日時75歲以上長者的覆蓋率為65.1％，29日僅升為65.6％，但最新數據已來到66.9％，顯示打疫苗送禮券的策略奏效。

莊人祥強調，有鑑於本次接種策略的成功，未來會繼續提供相關的接種策略，且不只有75歲以下，其他年齡層也都可以提供施打服務進行接種。

衛福部長陳時中表示，我國接種數字，75歲以上的第2劑仍偏低，重點還是希望高齡長者能夠盡量出來打疫苗，才能獲得充足保護力。

除高齡長者疫苗覆蓋率待提升外，我國還有約500萬人至今尚未接種第1劑疫苗，陳時中解釋，500萬人內12歲以下孩童佔200萬，另有200多萬屬於長期居於海外的國人，因此實際上國內要打第1劑疫苗的人數，已經越來越少。