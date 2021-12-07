據統計指出，移工第一劑新冠肺炎疫苗接種率達83％，相較國人第一劑接種率的78％來得高，為了鼓勵更多移工接種疫苗，勞動部已通知大型仲介公司協助移工接種疫苗，並規劃將移工接種率納入仲介評鑑加分項目，另於今天產製尚未接種清冊，提供各部會督促雇主協助移工接種。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，因為移工大多非屬前10類對象，因此接種速度較慢，但進度十分快速，至今移工第一劑接種率已達83％，第二劑接種率雖然只有46％，但相信速度會越來越快。

薛鑑忠提及，合法移工除了可以透過預約平台外，也能赴各地「隨到隨打」的接種站施打疫苗。

薛鑑忠也說，依指揮中心11月25日決議，失聯移工接種疫苗由內政部移民署主政，已規劃「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，透過宗教團體及NGO協助，採「不通報、不查處、不收費」等原則，以鼓勵失聯移工出面接種，失聯移工只要攜帶如居留證、健保證、護照即可接種，就算是影本或手機圖檔也能登記身份。