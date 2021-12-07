台中國際會展中心位在水湳經貿園區內，是園區重大建設。（盧金足攝）

台中市中央公園占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」，啟用甫滿1周年，隨著園區內的國際會展中心、綠美圖與中台灣電影中心，帶動周邊土地交易創新高價。

不動產業依內政部實價登錄資料顯示，今年截至目前，經貿園區土地交易總金額達245.5億元，與2020全年250.3億元總銷，差不到5億元，水湳經貿園區土地交易平均單價193.1萬元，刷新當地新高，直逼200萬元大關，被視為台中市「下一個7期」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年水湳經貿園區的土地交易總金額，超過去年的可能性相當大，因為今年9月，總太地產斥資27.5億元購得文商段15地號土地，該筆交易實價登錄尚未揭露，若將該筆重量級交易納入計算，則今年經貿園區的土地交易總金額其實已突破273億元，再創新高。

水湳經貿園區文商段占地近3000坪的民間土地標售案，預計年底開標，標售案位居中央公園第一排，容積率達800％，總底價破百億元、起標單價約380萬元，單總價均為台中史上僅見，若順利標出，可望將水湳經貿園區的土地價量，推向另一個令人驚嘆的新高峰。

台灣房屋經貿中清特許加盟店店長廖志遠指出，經貿園區一再刷新地價水位，與土地釋出的區段息息相關，2019年第四季官方首度標售經貿園區土地時，均為容積率較低的生態段、創研段等土地，交易單價就沒衝得那麼高。

文商段具高容積率，且釋出的土地屬中央公園首排，面積又都超過2000坪，奇貨可居，所以不但以極高的溢價率順利標脫，更大幅拉抬經貿園區今年的土地交易單總價水位。

去年底中央公園正式啟用，等同宣告水湳經貿園區邁向「熟成收割期」，廖志遠認為，後續包括台中綠美圖、水湳國際會展中心、中台灣電影中心等重大公建，都將逐年完工啟用，經貿園區的不動產身價水漲船高。