健保署長李伯璋日前被《週刊王》抖出曖昧情，與視覺年齡30歲的女性當街十指緊扣，引發社會大眾熱議，對此執業律師李怡貞在臉書評論，暗酸男方的說詞。

李伯璋今（7日）出面回應緋聞，表示從學術研討會認識該女，個性很孝順，曾為奶奶吃素10年，對她印象非常好，收為乾女兒。李伯璋認為大家認識優秀的人心裡一定會感覺不太一樣，牽手無特別涵義，坦言老婆不知情但小孩知道，之後會面對，自己是問心無愧。

常常在臉書犀利評論時事的律師李怡貞，聽聞李伯璋的牽手事件，發文表示：「從我有性別意識以來好像也沒跟真爹十指緊扣過…依稀記得跟配偶上次十指緊扣…是在搶他手機的時候…」接著李怡貞火力全開，繼續暗諷：「像這種有資深醫療背景的已婚人士與第三人牽手被抓包，身為長期處理家事及外遇案件的律師建議，一律都說正在把脈，比較不討罵（吧？！）或是剛打第二劑，有疫苗手臂反應所以吸住…」

李怡貞用幽默的方式酸人，讓一票網友都被逗樂了，紛紛留言：「跨領域學習，西醫轉中醫」、「同理可證抓姦在床是正在量體溫，對嗎？」、「一看到文章，就坐等妳發文，李律果然從不讓人失望」還有人開玩笑說：「乾.......爹就是不一樣啊」釣出李怡貞歪樓回應：「強烈懷疑注音符號四聲運用錯誤。」