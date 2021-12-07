合歡山入夜與清晨溫度都逼近0度，儘管中午溫度來到3度，但濕度75％仍讓地板結冰。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

銀、白兩車追撞後，沒想到後方駕駛遊覽車方65歲的王姓駕駛也閃避不及，直接撞上，造成白色休旅車屁股遭嚴重擠壓、凹陷，後檔方玻璃也破裂。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

警方表示，3方駕駛都沒有酒駕，所幸3車駕駛與乘客均無大礙，自4日起已經連續發生7件交通事故，提醒用路人注意車前狀況，減速慢行。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

今天節氣時逢「大雪」，古人認為此時節較容易出現強勁冷空氣，也容易出現降雪，南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山今晨溫度逼近0度，雖然未下雪但低溫持續壟罩，從武嶺到松雪樓部分路段出現結冰現象，今天上午就發生一起3車連撞的事故，所幸僅有車損人均無大礙。

合歡山入夜與清晨溫度都逼近0度，儘管中午溫度來到3度，但濕度75％仍讓地板結冰，今天上午10點左右43歲的蔡姓男子駕駛銀色自小客車行經水晶宮路段時，在結冰路段停靠等待救援，沒想到遭後方47歲林女駕駛白色自小客車打滑撞上。

銀、白兩車追撞後，沒想到後方駕駛遊覽車方65歲的王姓駕駛也閃避不及，直接撞上，造成白色休旅車屁股遭嚴重擠壓、凹陷，後檔方玻璃也破裂；警方表示，3方駕駛都沒有酒駕，所幸3車駕駛與乘客均無大礙，自4日起已經連續發生7件交通事故，提醒用路人注意車前狀況，減速慢行。

7日一早公路總局埔里工務段到現場擺設交通錐，晚間也將加派人員進駐武嶺，仁愛警分局表示，這幾天武嶺至松雪樓附近都有結冰情形，特別是靠近山壁的路面，結冰範圍還越來越大，甚至佔據整個車道，不少車輛因此打滑，為了民眾安全因此在現場擺放三角錐警示，來提醒用路人小心駕駛。