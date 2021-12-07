環保團體今召開「反對核四詐欺公投？！」記者會告發前總統馬英九、前行政院長江宜樺、重啟核四公投領銜提案人黃士修等涉嫌違反刑法使公務員登載不實罪；與會的時代力量立委陳椒華表示，台灣真的沒有本錢再繼續使用核電，核四該做的是拆除解編，絕非重啟商轉。

環團指出，中選會公告的「您是否同意核四啟封商轉發電？」的主文；公文的理由書中有多項資料不實。黃士修明知事實不是如此，仍蓄意將「儀控設備的零件備品問題，則是經濟部以政治考量，採用民進黨顧問楊木火散佈多年的謠言。」列在理由書中。

環團指出，馬英九、江宜樺為提案人，當然都同意理由書所敘述內容；因而可確認，馬英九、江宜樺、黃士修等共同提供不實的資料給中選會，使得公文的理由書中有多項資料不實，記者會後直接到台北地檢署按鈴。

鹽寮反核自救會總幹事楊木火表示，為了捍衛公投的正當性，不要讓不實資訊混入公投理由書中，誤導民眾、將擾亂日後公投的結果，不得不對相關人提出告發。

核工博士賀立維表示，公投理由書寫「核四重啟不需六年」，還稱兩年內可以放燃料發電、三年內做完熱測試後就可以商轉，但「先發電後測試」完全違反核工理論；且核四曾有承包商在宣布停工後，假日又以偷偷趕工焊接，不但未派監工人員，工人也沒有施工執照，簡直跟太魯閣災難一模一樣。

台大化工學系教授施信民說，核四公投案理由書有許多不實訊息，至今中選會沒有任何處置，充滿不實的理由書即將印製投票公報、送達家家戶戶，他們反對這樣建立在謊言上的提案交付公投。

陳椒華表示，時代力量近期針對核四議題民調，在重啟核四方面，有高達62.0％認為核能發電不是綠能、27.8％認為核電是綠能。在調查民眾對於核能安全的想法，有49.6％認為「雖然有許多國家使用核電，但台灣的斷層和地震都多，讓人有安全疑慮」，顯示近6成2的民眾對核能安全有疑慮。另外，有31.1％認為「核四當年尚未完工，而且還有許多安全問題要克服，至少還需要7年來興建和驗收，才能發電」。

她表示，核廢料的中期貯存及最終處置選址，長久以來都是地狹人稠的台灣無法解決的難題，加上核四長期反覆復工停工，2014年封存前尚未完工，也未通過驗收。基於上述科學面、事實面等資訊，台灣真的沒有本錢再繼續使用核電，核四該做的是拆除解編，絕非重啟商轉。