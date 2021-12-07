中華職棒球季結束，接下來最有看頭的是自由球員和球團異動，富邦悍將已搶走眾人目光，除傳出總教練洪一中辭退外，今天富邦宣佈領隊由林華韋接替蔡承儒，沒想到接著二軍首席教練陳瑞振對外表示將離開球隊，原因是個人另有規劃，短短幾天富邦就出現多筆人事異動。

陳瑞振原先職務為二軍首席教練，其實他在今年1月才加入團隊，2014年他離開中信兄弟赴大陸當球隊總教練，之後透過推薦重返中華職棒，並與富邦簽下2年合約。陳瑞振今天受訪證實會離開球隊，他表示：「還沒確定，會先休息一陣子，再看有無其他機會。」他說雖身上還有1年合約，但早在1到2個月前就有此打算。

而目前洪總去留有什麼新進度？林華韋表示，洪一中總教練的確有提出請辭總教練乙事，但球團仍希望能借重他的經驗，不過由於整體教練團名單尚未完全定案，很抱歉目前仍無法對外公布。至於球員部份獲自由身份的有林益全、張正偉、方克偉、陳凱倫、陳鴻文、林晨樺，他們未來動向也令人好奇。