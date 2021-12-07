松下日系精品宅，每坪「5字頭」，在大台北都會區買得到！從小就混菜市場長大的「菜市場囝仔」海研建築機構總經理賴建程，攜手房地產代銷天王海悅國際（2348），在新莊打造中小坪數預售案「海研A3光點」，單價、總價都相對親民，在開賣短短8周、就創下六成銷售率。

賴建程不願選擇蹭國際知名大廠松下的熱度，而在銷售亮眼之後，選在今（7）日，與台灣松下營造Panasonic Homes正式簽約，打造日系精品宅，就是希望客戶能有「北車下一站，房價少一半」的購屋新選擇。

今天日商台灣松下營造公司董事長田中一彥，與賴建程，在新莊「海研A3光點」接待中心現場，共同舉辦「台日友好．跨國合作」營造簽約儀式，雙方聯手打造日系精品宅。

而海研建築，為海悅國際持股七成，賴建程主掌的科達建築機構參與投資三成，所合資成立的建設公司，2019年才成立，董事長為海悅國際董事長洪希文，總經理為賴建程。

海研建築公司成軍短短兩年，去年就推出首發案塭仔圳「新莊海悅花園」，總銷15億元，以三房為主，訴求3字頭親民價，結果在短短111天，就創下100％完銷的佳績。

2021年海研建築再趁勝推出第二筆新案「海研A3光點」，10月正式開賣，總銷16億元，規劃一～三房，價格標榜「親民5字頭房價，總價約千萬元買兩房」。

賴建程表示，「海研A3光點」推出8周以來，已創下六成銷售率，其中二房產品已全部完銷。之所以開出紅盤，最主要除了品牌保值，坐擁雙捷運地段之外，最關鍵是「總價帶親民」。

賴建程表示，以目前雙北市共131個捷運站，只有19站雙捷運交匯，且僅有6站為一站到台北車站，每站新成屋、建案房價每坪皆破百萬元以上，只有A3站還有5字頭房價，相對新北新莊、板橋、三重、新店等區域重劃區指標案6~7字頭房價，「海研A3光點」具備親民總價帶優勢，相對突出。

今天海研建築與台灣松下營造簽約，賴建程表示，以前曾經讀過日本松下集團創辦人松下幸之助說過的經營理念：「創業再辛苦，也一個都不能裁員！」與他創業過程中一度碰到過雷曼兄弟引爆全球金融海嘯，堅持不裁員的理念，相當一致，後來有機緣碰到台灣松下營造的田中董事長，雙方對於建築規劃、經營理念、施工安全、建築美學各層面，想法也是不謀而合、理念一致，因此決定邀請台灣松下負責該案的營建工程。

菜市場長大的賴建程，打從跨進建築業開始，初心就是想幫年輕人一圓成家的夢想，價格要親民，品質要精彩。

在正式成立海研建築之後，賴建程表示，想要把台北市十大頂級豪宅的營建水準，一棟棟的複製到海研建築、還有科達建築機構的新案上面，「一比一，空降新北市！」目前海研建築和科達建築機構，主要購地、推案，都在新北市，用較親民的價格，國際建築的品質，提供首購族成家的首選。

展望2022年房市走勢，賴建程表示，應該會呈現「量增，價溫」的格局。

賴建程分析，後疫情房市、原物料通膨，也反映近期房價推升，但自住買盤強勁，加上消費者憂心愈來愈買不到房，因此下半年各大重劃區建案、新成屋交易都繳出亮眼成績，因此，也看好明年房市持續走揚，對於政府打房、預售實價登錄2.0等政策，也樂觀以待市場回歸剛性需求面、透明化。