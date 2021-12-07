在中國揚言對任何外交抵制行為採取「反制措施」後，美國白宮今天表示，鑑於中國人權問題的「暴行」，美方不會派出任何政府官員出席北京冬季奧運。

以下是路透社和法新社整理出部分知名人士或機構組織針對此事的回應語錄。

● 國際奧林匹克委員會（IOC）發言人表示：「各國政府官員和外交人員出席一事純粹是各國政府的政治決定，政治立場中立的國際奧會完全予以尊重。與此同時，這份聲明清楚表明奧運和運動員參賽一事超然於政治之外，對此我們相當樂見。」

● 美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）執行長赫許蘭（Sarah Hirshland）表示：「我們非常感謝總統和政府堅定不移的支持，我們知道這次冬奧他們將在家鄉為我們加油。代表美國參賽是一種榮耀和特權，美國隊相當興奮，已經準備好要為國爭光。」

● 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「我們希望私營企業能充分瞭解新疆發生的事，並在掌握充分資訊的情況下經營。」

● 前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說：「光是外交抵制奧運是不夠的。中共根本不甩外交抵制，因為到頭來他們還是會接待全球運動員。喬．拜登必須挺身而出對抗中共。」

● 美國共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）表示：「外交抵制北京冬奧能在不懲罰美國運動員的情況下向中共傳達正確訊息。永遠不能再讓犯下種族滅絕罪行且如此公然侵犯該國公民人權的國家獲得主辦奧運的機會。」羅姆尼曾任2002年鹽湖城冬季奧運籌備委員會主席。

● 中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明說：「冬奧不是一個為擺出政治姿態和操弄而設的舞台。美國政治人物還沒受邀出席，就在炒作『外交抵制』議題。這種一廂情願和純粹的譁眾取寵，目的是為了要政治操弄。」

● 「環球時報」總編輯胡錫進說：「唯有超級自戀的人才會將自己的缺席視為強而有力的抵制。就中國的標準來看，美國政府官員中許多人是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者的密切接觸者，且挑剔又自命不凡。你們是北京居民最不想見到的一群人。」

● 中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示：「這種自命不凡的行為不過是一種政治操弄，且嚴重扭曲奧林匹克憲章（Olympic Charter）的精神。事實上，這些人來不來，根本沒人在乎，對2022北京冬奧成功舉辦一事也絲毫沒有任何影響。」

● 美國宗教自由委員會（USCIRF）副主席特克爾（Nury Turkel）表示：「中國政府系統性、持續嚴重違反維吾爾穆斯林、藏傳佛教徒、基督教徒、法輪功學員和許多其他人的宗教自由和其他人權，違背了奧運精神。事實上，一個施行種族滅絕的政權根本不應該獲得主辦奧運的特權。」

● 人權觀察（Human Rights Watch）中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）說：「拜登政府宣布外交抵制2022北京冬奧是挑戰中國政府針對維吾爾人和其他突厥族群犯下危害人類罪的關鍵一步。但這不應該是唯一行動。美國現在應該與志同道合的政府加倍努力調查，並制定方法向必須為這些罪行負起責任的人究責，並為倖存者伸張正義。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101207