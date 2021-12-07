「紅標料理米酒3D造型悠遊卡」，即將在12月9日起在4大超商開放預購，每張390元、最多可買5張。（悠遊卡公司提供）

今年出現「反聖嬰」氣候，預告本次冬天會很冷，不少民眾愛吃祛寒料理補補身子，台北市悠遊卡公司趁機推出超應景的懷舊系列「紅標料理米酒3D造型悠遊卡」，即將在12月9日起在4大超商開放預購，每張390元、最多可買5張，讓喜歡收藏懷舊商品的民眾，再添一項戰利品。

悠遊卡公司表示，紅標料理米酒是台灣加入世界貿易組織（WTO）後，為避免這款國民平價民生必需品被認定為蒸餾酒課稅，將品名加上「料理」二字，並將酒精濃度調降至20％以下，改稱「紅標料理米酒」，成為薑母鴨、麻油雞、羊肉爐及燒酒雞必備的提味聖品，去年狂銷7800萬瓶，是台灣菸酒最受歡迎的產品。

悠遊卡公司指出，這次攜手台灣菸酒公司合作推出「紅標料理米酒3D造型悠遊卡」，與實體等比例縮小，高度僅7.6公分、瓶身直徑1.9公分，維持熟悉的咖啡色瓶身與紅色紙標，搭配銅色鑰匙圈與公賣局吊飾，懷舊感十足。

悠遊卡公司說，超懷舊的造型悠遊卡，將自12月9日11時起至12月18日，在7-ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商OK-GO開放限時預購，每張售價390元，每次最多購買5張，「讓你整個冬天都超暖。」