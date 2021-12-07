北埔消防分隊首位女性分隊長丁宛瑩（前排左三）佈達就任，鄉長莊明增（前排右三）等人合影留下歷史畫面。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局北埔消防分隊7日舉行新任分隊長佈達典禮，由年僅25歲的丁宛瑩接任分隊長，鄉長莊明增等地方人士特別到場慶賀，合影留下北埔分隊首位女性分隊長的歷史畫面，來自台西的她初到「茶金小鎮」，直說除了要做好消防救災工作，更要好好學說客家話！

宛瑩高中時期以繁星成績錄取交通大學，但她為減輕家庭經濟負擔報考警大，她說，當初報考消防動機，是因父親一句話說「消防工作是救人、救災的神聖工作，是一種福報的志業」，因此毅然選擇警大消防系就讀。

丁宛瑩在警大就讀期間，陸續取得中級救護技術員、開放水域救生員、水肺潛水證照、激流救生及消防署火災搶救等消防專業證照，畢後至新竹縣消防局災害搶救科做科員，就職1年外派消防局第一大隊，執行消防安全設備檢查業務。

消防局長孫福佑肯定丁宛瑩積極任事及充滿責感的工作表現，調派她到北埔分隊擔任分隊長，她期許自己能發揮女性細心與善於觀察的特質，整合只有10位成員的團隊，激勵士氣努力成完任務。

鄉長莊明增說，北埔消防分隊在老街旁，救災時消防車輛出入不太方便，他極極計畫把鄉公所和消防分隊等公家單位，遷到新的行政中心，將會經常與丁宛瑩分隊長連繫，期遷建計畫能儘早完成。

鄉代會主席徐鏡明等人有時以客家話致詞，讓丁宛瑩「鴨子聽雷」很不好意思說，她是台西人經常講閩南話，聽不太懂，以後會好好學說客家話！

丁宛瑩說，接任分隊長後會持續落實訓練，尤其北埔有8處古蹟，會認真推動配合相關單位規畫古蹟防災演練，也計畫邀專業教官加強同仁專業能力，期面對各種狀況都能從容處理與面對。

消防局第二大隊大隊長陳軍佑表示，分隊長由女性或男性擔任並無差異，女性的優勢是可展現柔性的一面與人溝通協調，相信丁宛瑩能很快能熟悉「茶金小鎮」的人、事、物，提升各項災害搶救的指揮調度任務。