台灣離岸風電產業協會（TOWIA）舉行第二屆會員大會暨理監事聯席會議，本次會議除了回顧自協會正式成立以來的工作成果，也為明年的工作目標立下方向。

同時，TOWIA亦於本次會議中選舉出第二屆理監事以及理事長等幹部，並由達德能源王雲怡董事長獲選為協會理事長、上緯新能源林雍堯執行長與麥格理資本台灣董事總經理陳明信分別獲選為第一與第二副理事長，而第二屆常務監事則由台灣捷熱能源總經理王靖惠獲選。

OWIA首屆理事長、CIP台灣區董事總經理許乃文在會中提到，2021年為離岸風電施工年，有多個風場皆在今年進行海事工程，然而新冠肺炎疫情對產業帶來許多挑戰，包含船舶及工作人員的調度與安排都受到不同程度之影響。所幸，在中央流行疫情指揮中心及主管機關經濟部能源局的指導下協會與會員公司積極配合，各離岸風場施工得以持續進行。

歷經一整年與政府相關單位的防疫合作經驗後，針對2022年的產業防疫管理規劃如何在疫情防制與經濟發展中取得平衡，TOWIA也向政府提出實務性的建言。許乃文理事長於會議中肯定本屆協會工作成員之辛勞，同時感謝會員公司共同整合產業意見，推動相關議題之討論及對話，例如針對經濟部規劃之第三階段區塊開發相關規則與產業關聯方案提出具體建議，也向海洋委員會爭取離岸風場之海洋緊急應變計畫應由產業聯合演習等，橫跨政策規劃、實務操作與地方溝通等多面向之議題溝通。

即將接任協會理事長的達德能源王雲怡董事長也在會中提出三個目標與展望，包含持續完善離岸風電投資與發展環境、提升協會的能見度與影響力、加強社會溝通與凝聚社會共識以加速達成離岸風電發展目標。王董事長表示，離岸風電作為政府推動能源轉型的發展主力，協會感謝政府對於產業的支持與協助，然而隨著企業紛紛投入響應全球減碳趨勢，離岸風電的建置更是與國內企業對綠電的需求息息相關。如何協助政府推動更完善的投資發展環境，達成離岸風電的發展目標，進而帶動國內經濟成長，一直都是協會期許能達成的目標。

王雲怡說，過去這一年，可以看到在與公部門的議題協調與溝通上，協會的運作已有顯著的成果，這也歸功於協會首屆幹部們與會員公司們的努力。然而能源轉型若要成功，除了需要政府政策的支持、投資環境與產業環境的完善外，也仰賴社會大眾對於再生能源議題的認可。未來一年TOWIA能持續擴大其影響力、推動綠能教育與倡議、凝聚社會綠能共識，進而達成共榮的發展目標。